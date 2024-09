Abodi 'solidarietà a Massimo Vallati e amici di Calcio Sociale'

"Quanto successo questa notte a Massimo Vallati è la riprova che quando si occupano spazi in modo sano, rispettoso e al servizio della comunità, la criminalità si sente colpita pesantemente e ritiene che proseguire nelle intimidazioni possa fermare chi ha fatto della socialità e della legalità la propria missione. Non succederà né ora, né mai". Lo dichiara in una nota il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, mostrando la sua vicinanza a Massimo Vallati, promotore di attività di 'calcio sociale' nel quartiere popolare periferico di Corviale, dopo che la scorsa notte si è visto dare fuoco alla propria macchina.

"A Massimo, agli amici del CalcioSociale di Corviale e a tutta la comunità alla quale va la mia piena e profonda solidarietà - prosegue Abodi nella sua nota -, dico che lo Stato è presente, come dimostrato più volte in questi anni, e continuerà senza esitazioni al fianco di Calcio Sociale e di tutte le esperienze che coniugano lo sport con la socialità, l'educazione e il rispetto, nella piena legalità. Sempre avanti, insieme".



