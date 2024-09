A Tarquinia uccide una donna investendola e poi scappa

Tragedia questa mattina a Tarquinia lido, in provincia di Viterbo, quando una donna è deceduta dopo essere stata investita da un mezzo pesante, che dopo averla travolta non si è fermato dileguandosi. Dalle prime notizie pervenute, sembra che la vittima sia una 74enne romana che si trovava in vacanza con il marito nella zona della litoranea tarquiniese.

La donna sarebbe stata trascinata per quasi cento metri dal mezzo, che secondo alcuni testimoni sarebbe un furgone di colore chiaro con una grossa scritta sulla fiancata, mentre per altri potrebbe essersi trattato addirittura di un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Della vicenda si starebbe occupando la polizia del commissariato di Tarquinia, e la stradale. Secondo alcune fonti, gli inquirenti avrebbero già individuato il mezzo e chi lo guidava



Riproduzione riservata © Copyright ANSA