Nasce l'etichetta discografica indipendente 'Incoerenze'

Presentata a Roma l'etichetta discografica indipendente 'Incoerenze'. La label romana si affaccia al mondo discografico, sotto il Patrocinio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, con l'intento di sviluppare un percorso musicale d'autore per scoprire, conoscere e promuovere quei talenti del cantautorato italiano che richiamano lo stile poetico autoriale degli Anni '70 e che faticano a trovare spazio nelle logiche commerciali attuali 'Incoerenze' si muoverà attraverso un originale progetto di distribuzione: 'La musica frutta'. Frutta perché l'album di esordio dell'etichetta, 'Il fischio del padrone', nove brani inediti di Giovanni del Grillo, ideatore del progetto 'Incoerenze', e realizzati insieme a Fabio Recchia ed Edoardo Petretti, sarà venduto nelle frutterie. L'album sarà presentato al pubblico il 28 settembre in un concerto gratuito che si terrà a Roma negli spazi del mercato ortofrutticolo 'Mercato insieme' alle ore 21.00 da Giovanni Del Grillo, ospite Corrado Sciò.

Giovanni Del Grillo, ingegnere, polistrumentista, ha già all'attivo alcuni album. Ha anche scritto due spettacoli di teatro-canzone con il poeta Nicolino Pompa e suonato con il cantautore romano Stefano Rosso.



