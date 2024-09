Sono circa cinquanta gli interventi effettuati finora dalla polizia locale a Roma per il maltempo.

Si tratta principalmente di allagamenti, rami e alberi caduti o pericolanti. Gli agenti sono intervenuti per viabilità e messa in sicurezza in diverse zone della capitale. Tra le strade interessate via della Primavera e via Silone, sulla Prenestina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA