Viminale valuta stop cortei a ridosso del 7 ottobre

L'orientamento del Viminale, al momento, è per il divieto delle manifestazioni in programma a Roma a ridosso de 7 ottobre, a un anno dall'eccidio di Hamas in Israele, ma una decisione non è ancora stata presa, come spiegano fonti di governo. In mattinata il tema è stato oggetto di una riunione in Prefettura. L'organizzazione 'Giovani palestinesi', sui social, ha annunciato una manifestazione nazionale a Roma per il 5 ottobre, con lo slogan 'fermiamo il genocidio viva la resistenza palestinese'. Negli ultimi mesi cortei del genere si sono svolti regolarmente ma questa volta, dietro la valutazione "sofferta" del divieto, viene spiegato, ci sarebbe il concreto rischio di ordine pubblico, e si ritiene che questa manifestazione sia un "tentativo di inneggiare all'eccidio".



