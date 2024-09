Termina corso management sport, Mezzaroma 'che orgoglio'

"Voi siete la classe dirigente del futuro dello sport italiano e noi siamo onorati ed orgogliosi di avervi formato e contributo a darvi le competenze necessarie per affrontare le nuove sfide". È stato questo il messaggio che il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma ha rivolto ai 15 corsisti che hanno concluso il percorso della 10/a edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport promosso dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute.

"Lo sport sta sempre più diventando un comparto industriale dal grande impatto economico e sociale per il Paese - ha detto ancora il presidente di Sport e Salute nel corso della 'graduation ceremony' svoltasi nella sala del Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma -. Proprio per questa ragione sono necessarie competenze che, assieme alla passione, saranno le qualità che vi guideranno nella vostra azione professionale".

Ad evidenziare quanto il ruolo della formazione sia centrale anche nell'azione di Sport e Salute, è stato l'amministratore delegato della società, Diego Nepi Molineris. "Ripenso a quante nuove risorse sono state formate da questo Corso in tutti questi anni - le sue parole -. Molte di queste oggi sono organiche alla nostra società o a tante Federazioni e sono protagoniste attive di numerosi progetti ed iniziative che stanno contraddistinguendo lo sport italiano attuale". "A voi - ha detto ancora l'ad di Sport e Salute - rivolgo un invito: abbiate coraggio. Serve il coraggio di chiedere, di scegliere, di osare e anche di sbagliare".

Alla cerimonia di consegna degli attestati di fine corso ha partecipa anche il capo dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, che ha rimarcato l'importanza della formazione. "Lo sport - ha detto Siniscalchi - è un mondo in continua evoluzione. Serve essere pronti non solo a predicare ma anche a praticare".



