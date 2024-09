Go!2025, da Gorizia c'è il Frecciarossa per Roma e Napoli

È stato presentato oggi il Frecciarossa 1000 che da lunedì 16 settembre collegherà quotidianamente Gorizia con Roma e Napoli.

In stazione, Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Caterina Belletti, membro del CdA di Ferrovie dello Stato Italiane, e Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, hanno illustrato le caratteristiche del nuovo collegamento diretto.

"Gorizia entra così per la prima volta nel network Frecciarossa - è stato spiegato - e sarà possibile raggiungerla comodamente da Napoli, Roma, Firenze e Bologna con tutto il comfort e i servizi, senza la necessità di cambiare treno a Venezia Mestre. Anche questa iniziativa nasce in vista di Capitale Europea della Cultura Nova Gorica-Gorizia 2025, una delle manifestazioni culturali più prestigiose e di alto livello in Europa" "Assieme ai treni regionali Blues, decorati con la livrea dedicata all'evento, vere e proprie vetrine viaggianti, Trenitalia ribadisce il suo impegno nel muovere le persone e connetterle alla cultura - hanno spiegato Belletti e Diamantini - nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale".

Il prossimo anno sono previsti ulteriori collegamenti con i nuovi treni ibridi regionali tra Mestre, Gorizia e Nova Gorica, con fermata anche a Trieste Airport, per consentire ai visitatori di raggiungere comodamente il capoluogo isontino.

La nuova tratta Frecciarossa partirà da Gorizia alle 6.12 con fermate a Venezia Mestre (8.27), Bologna Centrale (9.59), Firenze S.M.N. (10.39) Roma Termini (12.25) e Napoli Centrale (14.03); da Napoli Centrale partirà invece alle 16.09 con soste a Roma Termini (17.35), Firenze S.M.N. (19.20), Bologna Centrale (20.01), Venezia Mestre (21.37) e arrivo a Gorizia alle 23.30. I treni fermano anche a Udine, Pordenone, Conegliano, Treviso, Padova e Roma Tiburtina.

"Grande soddisfazione" è stata espressa dal sindaco Ziberna che ha ringraziato Trenitalia per la grande attenzione al progetto Capitale europea della cultura "che lascerà un gettito enorme nell'intero territorio regionale".



