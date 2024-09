Forze Armate, Forze dell'Ordine e sportivi a Cinecittà World

Il mondo delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine si svela a Cinecittà World. Dopo il successo della prima settimana, sabato 14 e domenica 15 settembre nel Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma prosegue l'ottava edizione di Viva l'Italia, il grande evento espositivo e dimostrativo interforze. Q ui, tra i set dei film che hanno fatto la storia, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa - Corpo Militare, Croce Rossa - Corpo delle Infermiere Volontarie, Croce Rossa - Volontari, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il loro suggestivo ed imponente spiegamento di forze, sono i protagonisti assoluti della manifestazione dedicata a uomini, donne e mezzi che garantiscono la sicurezza dei cittadini e la protezione del nostro Paese.

Si potrà salire a bordo di gazzelle e volanti, studiare la scena del crimine nel laboratorio della scientifica, imparare a riconoscere gli indizi come un vero poliziotto, apprendere come si effettua l'analisi del DNA, ammirare gli assetti di eccellenza delle nostre Forze Armate, Forze di Polizia e Corpi dello Stato, godersi lo spettacolo delle bande e fanfare militari, unitamente a quello dei gruppi sportivi.

Il tema scelto per l'edizione 2024 della kermesse è "Campioni di Sport, Campioni di Vita", un modo per celebrare gli atleti supportati dai vari corpi che si sono distinti agli Europei di atletica leggera di Roma, alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi. Dopo il pugile Clemente Russo, la nazionale di pugilato, la medaglia d'oro del ciclismo ai giochi olimpici Parigi 2024 Chiara Consonni e tanti altri campioni, sabato 14 e domenica 15 saranno presenti al Parco: gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa Gianmarco Paolocci e Loredana Trigilia.

Gianluca Micozzi (EI), Carlotta Toni (EI), Alessandro Baffi (MM), Maria Roberta Ghercha (AM), Andrea Russo (AM), Alessia Di Carlo (AM), Mattia Parisi (CC), Alessandra Luciani (CC), Alessandro Colasanti (CC), Vally Giovannelli (CC), Rachele Ceracchi (CC). Gli atleti delle Fiamme Gialle: Simone Venier, Ivan De Angelis, Alessandra Montesano e Martina Tozzi. E ancora Lucilla Boari e Viviana Bottaro delle Fiamme Oro. Gli sportivi delle Fiamme Azzurre: i medagliati paralimpici di Parigi2024 Federico Bicelli Oro nuoto nei 400 m stile libero e bronzo nei 100m dorso e Antonino Bossolo bronzo para taekwondo nei -63kg, i ciclisti nazionali Michele Scartezzini e Davide Boscaro. E ancora: Francesco Bruyere, Ignazio Sanfilippo, Veronica Braschi, Tommaso Bosi, Luca Dariozzi, Andrea Valentini, Giorgio Marciano, Claudia Memoli.

"Viva l'Italia non è solo un evento, è una possibilità unica per ammirare da vicino la professionalità delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine italiane", spiega Stefano Cigarini, Amministratore Delegato Cinecittà World.

Anche quest' anno, per ogni biglietto speciale legato all'evento, saranno devoluti 5 euro per l'attività benefica.





