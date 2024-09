Fi diserterà giunta Regione Lazio, è ancora stallo

Gli assessori di Forza Italia diserteranno anche oggi la riunione della giunta regionale del Lazio, questa sarebbe l'intenzione di Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni. Dopo lo strappo avvenuto nei mesi scorsi, con la richiesta di un rimpasto o nuove deleghe visto il numero accresciuto del gruppo alla Pisana arrivato a sette componenti, la situazione non sembra essere risolta. Nonostante l'incontro cordiale avvenuto ieri tra i parlamentari Paolo Trancassini e Claudio Fazzone, rispettivamente coordinatore regionale di Fdi e di FI, gli assessori in quota Forza Italia avrebbero deciso, in accordo con il partito, di non partecipare alla riunione di oggi e probabilmente non lo faranno finché non si sarà chiuso l'accordo politico con Rocca e il centrodestra.

La quadra, in ogni caso, parrebbe vicina, ma al momento la situazione è ancora in stallo.

Da quanto si apprende da fonti regionali, anche per questo motivo si starebbe rinviando la convocazione del consiglio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA