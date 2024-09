Aci, Ruote nella Storia arriva a Piedimonte San Germano

Torna anche quest'anno l'appuntamento provinciale con la kermesse itinerante di Aci Storico, 'Ruote nella Storia'. In provincia di Frosinone l'appuntamento di quest'anno si svolgerà domenica 29 settembre nel borgo di Piedimonte San Germano, nel sud del territorio ciociaro. Anche per questa edizione l'Automobile Club Frosinone, ente organizzatore, ha scelto di affidarsi alla professionalità e alla passione del club affiliato Aci Storico 'MAC Valle del Liri'.

Diverse realtà prenderanno parte al raduno: il Comune di Piedimonte San Germano con la sua proloco che si sono messi a disposizione organizzando attività culturali per la giornata, rivolte sia agli equipaggi che ai turisti; la delegazione ACI del comune di Piedimonte S.Germano 'Elle Service' di Emanuela Lia, che ha fatto da tramite con l'amministrazione locale e contribuirà alla riuscita dell'evento; l'associazione AUGF di Frosinone (ufficiali di gara) che, come ogni anno, metterà a disposizione i proprio ufficiali di gara e commissari di percorso per la sicurezza degli equipaggi e delle strade; SafetydriveSchool, progetto di Aci Frosinone e Asd Scuola Guida Sicura, che porta avanti i temi dell'educazione stradale e della guida sicura con metodo Aci Vallelunga e, infine, Assicurazioni Catilli - agente capo Sara Assicurazioni. Il programma prevede il raduno e la mostra statica presso piazza del Municipio a Piedimonte San Germano dalle 8.30 alle 10.30. A seguire, si terrà il momento dei saluti istituzionali, per poi avviarsi verso Piedimonte alta, dove è organizzata la visita all'area del Castello dei Conti di Aquino. Alle 12 la presentazione del libro 'Il sapore dell'Ingiustizia' dell'ex Procuratore Capo della Repubblica di Frosinone, Antonio Guerriero, seguita da un aperitivo. Finita la presentazione, la carovana di vetture ed equipaggi si trasferirà al ristorante per il pranzo sociale e le premiazioni. Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 27 settembre. Info 371-4650489, macvalledelliri@gmail.com.



