Viterbo, soldi e cocaina in casa, arrestato dalla polizia

La squadra mobile della questura di Viterbo, ha arrestato un 54enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L'uomo, con numerosi precedenti in questo tipo di reato, è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di cocaina che nascondeva nella sua abitazione viterbese.

La polizia già da mesi teneva d'occhio la strada dove il 54enne vive, perché sospettata di essere un punto caldo dello spaccio nel capoluogo.

Un ipotesi suffragata dal fatto, che nel luglio scorso gli agenti durante la perquisizione di un'altra abitazione a poca distanza, avevano trovato alcuni pastiche di Mdma, conosciute come le temibili Blue Punisher, che un cittadino di origini senegalesi nascondeva in casa.

Questa volta, gli agenti durante la perquisizione del domicilio del 54enne, oltre alla cocaina hanno trovato 2mila euro probabilmente frutto della sua attività di spaccio.



