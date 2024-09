Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri sera in un terreno incolto in via Raimondo Targetti, in zona Tor Tre Teste. Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tor Tre Teste. L'uomo, un senza fissa dimora, non aveva documenti e non è stato ancora identificato.

Si ipotizza la morte per cause naturali.



