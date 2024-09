Ritorno tra i banchi di scuola per 683.332 studenti nel Lazio

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno 683.332 le studentesse e gli studenti che torneranno tra i banchi di scuola in tutta la regione Lazio.

Questo dato comprende alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

La distribuzione territoriale degli studenti vede 61.252 studenti a Frosinone e provincia, 75.684 studenti a Latina e provincia, 18.026 studenti a Rieti e provincia, 491.711 studenti a Roma e provincia e 36.659 studenti a Viterbo e provincia.

Per quanto riguarda Roma e provincia, si tratta di numeri particolarmente importanti: 43.783 alla scuola dell'infanzia, 152.493 alla scuola primaria, 108.989 alla scuola secondaria di primo grado e 186.446 alla scuola secondaria di secondo grado.

A Latina e provincia, poi, 10.483 bambine e bambini inizieranno il nuovo anno scolastico alla scuola dell'infanzia, 22.699 alla scuola primaria, 15.910 studentesse e studenti alla scuola secondaria di primo grado e 26.592 alla scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda Frosinone e provincia la campanella alla scuola dell'infanzia suonerà per 8.583 alunne e alunni, 17.990 alla scuola primaria, 12.164 alla scuola secondaria di primo grado e 22.515 alla scuola secondaria di secondo grado.

Le scuole dell'infanzia di Rieti accoglieranno 2.467 alunni, mentre 5.048 alla scuola primaria, 3.511 alla scuola secondaria di primo grado e 7.000 alla scuola secondaria di secondo grado.

A Viterbo, infine, le scuole accoglieranno 4.935 bambine e bambini all'infanzia, 10.679 alunni alla primaria, 7.339 studenti alla scuola secondaria di primo grado e 13.706 alla scuola secondaria di secondo grado.



