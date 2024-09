Osservatorio sicurezza stradale, a Latina 45 vittime nel 2024

Si è tenuta questa mattina in prefettura a Latina la prima riunione del ricostituito tavolo dell'osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale. Presenti il prefetto Ciaramella, il questore Vinci, il comandante provinciale dei carabinieri Angelillo, quello della polizia stradale Berna Nasca e quelli della polizia locale di diversi comuni pontini, oltre al presidente della Provincia Stefanelli, il sindaco di Latina Celentano e i primi cittadini dei principali comuni della provincia pontina, ma anche rappresentanti di Anas e Astral.

"Sulla base dei dati che ho verificato sul territorio ho ritenuto necessario un momento di confronto, congiuntamente a tutti gli attori che sono coinvolti a vario titolo nella sicurezza stradale, utile ad individuare delle strategie di contrasto" le parole del prefetto. "L'osservatorio propone un monitoraggio di quelle che sono le principali cause dell'incidentalità, con particolare riguardo sia all'adeguatezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sia per i comportamenti non idonei alla guida, prevalentemente legati a distrazione, eccessiva velocità e guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. È emersa da parte di tutti l'esigenza di proseguire un'attività di contrasto importante, ma anche di comprendere l'importanza di incidere sulla sensibilizzazione e la formazione, soprattutto nelle scuole. Sulla base dei dati statistici - ha concluso il prefetto - abbiamo verificato che nella nostra provincia nel 2021 sono stati registrati 53 morti, nel 2022 56, mentre nell'anno in corso non ancora concluso 45. Per il 2023 non abbiamo ancora indicazioni specifiche, ma la polizia stradale ci informa che tra il 2019 e il 2022 c'è stata una crescita di incidenti con esito mortale del 47,4%: un dato allarmante". "Di queste 45 vittime, 25 si sono registrate nel periodo estivo, di qui alcune anche minorenni" ha specificato il comandante della polizia stradale Berna Nasca.



