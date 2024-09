L'Orchestra di Santa Cecilia in tour con Gianandrea Noseda

L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia riprende le tournée nazionali e internazionali con cinque concerti. Il primo appuntamento è il 15 settembre alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per il MiTo Festival. Seguiranno serate a cadenza giornaliera alla Chiesa San Francesco di Locarno il 16 settembre, al Teatro Galli di Rimini il 17, al Teatro Filarmonico di Verona il 18 e, infine, al Kursaal di Merano il 19. Sul podio dell'orchestra salirà il direttore milanese Gianandrea Noseda, Generalmusikdirektor del Teatro dell'Opera di Zurigo e Direttore musicale della National Symphony Orchestra di Washington, accademico effettivo di Santa Cecilia dal 2018 e ospite abituale dei concerti della Fondazione romana fin dal 1999.

Con lui si esibiranno due pianisti giovani e talentuosi, l'italo-svizzero Francesco Piemontesi, che con l'Orchestra ceciliana ha debuttato nel 2018, e il canadese Jan Lisiecki, legato all'orchestra romana dal 2012, quando debuttò a soli 17 anni diretto da Antonio Pappano in alcuni concerti a Stoccarda e Bruxelles.

Apre l'impaginato il brano Con brio del compositore e clarinettista tedesco Jörg Widmann, eseguito per la prima volta a Monaco nel 2008 con l'Orchestra della Radio Bavarese diretta da Mariss Jansons. Segue il Concerto per due pianoforti K 365 di Mozart. Chiude il programma la Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven.



