La Dante a congresso a Roma, 'italiano luce nel mondo'

Centotrentacinquemila amanti dell'italiano tra soci e studenti, oltre 480 comitati sparsi per il mondo, scuole di italiano, 95 presidi letterari per la promozione del libro e della lettura, 380 centri d'esame che attestano la conoscenza della nostra lingua. Sono i numeri della Società Dante Alighieri, la cui rete torna a incontrarsi per l'84/o congresso internazionale dedicato a "L'italiano, luce nel mondo". Una tre giorni nella storica sede di Palazzo Firenze a Roma che partirà domani, 12 settembre, e si chiuderà il 14.

L'inaugurazione ufficiale è invece prevista per venerdì 13 al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Quest'anno la giornata inaugurale sarà dedicata alla celebrazione di quella che il presidente della Società, Andrea Riccardi, definisce "Italsimpatia", ossia "lo strumento dell'estroversione italiana nel mondo". Sarà dedicato spazio anche ai comitati regionali e internazionali.

Dopo l'incontro al Quirinale di venerdì, nella sede di piazza Firenze i delegati assisteranno a una conversazione tra Riccardi e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Appuntamento in streaming anche sull'home page di Ansa.it. A seguire, una tavola rotonda introdotta da una relazione dello scrittore Amara Lakhous, su "Libri e libertà: narrare e narrarsi in italiano" con autori di radici non italiane ma che hanno scelto di raccontare e raccontarsi nella nostra lingua.

Nell'ultima giornata, invece, "Italsimpatia, è possibile un commonwealth italiano? Il futuro della Dante": un dialogo tra Riccardi, il segretario nazionale Alessandro Masi, il vicesegretario generale Andrea Vincenzoni e l'amministratore unico di Dante Alighieri Lab, Mario Giro. Seguirà una tavola rotonda moderata dal vicepresidente della Dante, Gianni Letta, sul tema "Lingua, identità e futuro", con il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del Maeci, Alessandro De Pedys, il sociologo Giuseppe De Rita, la presidente di Saipem Elisabetta Serafin e lo psicoanalista e sociologo Luigi Zoja.

Durante il congresso, che potrà essere seguito in diretta sul sito dedicato, si parlerà anche della neonata associazione dedicata alle scuole italiane al mondo. Saranno aperte al pubblico anche due mostre e un'istallazione.



