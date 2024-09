Dialoghi d'autunno, giovani interpreti alla Filarmonica Romana

Giovani interpreti provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di Musica sono i protagonisti di 'Dialoghi D'autunno', la rassegna di quattro concerti promossa dall'Accademia Filarmonica Romana con la Fondazione William Walton di Ischia.

Il primo appuntamento è in programma nella capitale giovedì 19 settembre alle 20 nella Sala Casella della Filarmonica, in via Flaminia 118, e sabato 21 e domenica 22 a Ischia, nella Sala Recite nei Giardini della Mortella. I concerti a Roma saranno preceduti da una introduzione all'ascolto del musicologo Valerio Sebastiani, che lascia poi il palco a pianisti e formazioni in duo che si confrontano con il repertorio dei grandi compositori del passato, spaziando fra Ottocento secondo Novecento. Il concerto di apertura vedrà in scena Enrico Bassi, 21 anni, primo fagotto dell'Orchestra della Svizzera Italiana, con il pianista Fabio Fornaciari, specializzatosi con Bruno Canino alla Scuola di Musica di Fiesole. Nel secondo appuntamento - il 26 settembre a Roma e il 28 e 29 a Ischia, si esibirà il Duo formato da Paride Losacco (violino) e Luca Cianciotta (pianoforte); gli ultimi due concerti - il 3 e il 10 ottobre a Roma, e in quei fine settimana a Ischia - sono per piano solo con Nicola Giacomelli e Adriano Scapicchi.



