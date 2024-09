Calcio: Dia 'la Lazio è un top club, non sento pressioni'

"Si conosce la grandezza della Lazio, per tutti è uno step importante per migliorare. Qui si gioca contro le squadre migliori. Conta fare tanti gol, un attaccante si giudica da questo, dobbiamo fare del nostro meglio senza pensare a chi è stato qui prima di noi". Si presenta così Boulaye Dia, nuovo attaccante della Lazio, arrivato dalla Salernitana che ha definito "una nuova tappa della carriera" per la quale "non ha rimpianti". Sul numero di gol non si pone un obiettivo perché "significherebbe porsi dei limiti", mentre sul gol sotto la Curva Nord ha aggiunto: "E' stato stupendo segnare subito, poi ancora più bello farlo in casa". Dia ha concluso parlando delle pressioni nel giocare alla Lazio e del suo gol alla Roma quando giocava nella Salernitana: "Non sento il peso di essere un giocatore importante, lo siamo tutti, abbiamo tutti delle responsabilità. Il gol alla Roma è stato bello, ma è stato spiacevole perché in quell'occasione mi sono anche infortunato (ride, ndr)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA