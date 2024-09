A Emanuela Bruni la reggenza del Maxxi

Storica dell'arte e giornalista, con una lunga esperienza al servizio delle Istituzioni, Maria Emanuela Bruni, è la "reggente" del Museo Maxxi di Roma dopo la nomina del presidente Alessandro Giuli alla guida del ministero della Cultura. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della Fondazione che si è riunito oggi.

Restano invariate, fino alla nomina del nuovo Presidente le cariche del segretario generale e del direttore artistico della Fondazione.

Il cda ha preso atto delle norme statutarie, che prevedono che le funzioni del Presidente vengano assunte dal consigliere più anziano, ovvero la professoressa Raffaella Docimo, la quale ha dichiarato la propria indisponibilità a svolgere tali funzioni ritenendole al momento incompatibili con lo svolgimento dei suoi impegni istituzionali di Professore ordinario a tempo pieno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ai sensi dello statuto, le funzioni vengono pertanto assunte da Emanuela Bruni.

Prima donna, nel 2008, a guidare il Cerimoniale di Palazzo Chigi, giornalista professionista con un lungo incarico - dal 2000 al 2012 - a palazzo Chigi sia nell'ufficio stampa del governo, nel secondo Berlusconi, sia come capo dell'ufficio stampa istituzionale, del cerimoniale, della comunicazione dei Grandi Eventi e successivamente nel dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, Emanuela Bruni, è stata anche responsabile dei rapporti con la stampa del Ministero del Tesoro, dove fino al 1999 aveva anche coordinato la campagna di comunicazione sull' Euro del Governo italiano. Dal 2021 è anche consigliera comunale a Frascati dove dal 2017 al 2020 è stata assessora alle politiche culturali del comune.

Romana, del 1960, con una laurea in lettere con indirizzo storico artistico, è stata, tra l'altro direttore dell'Ufficio per la Comunicazione e le Relazioni esterne dell'unità per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia e ha fatto parte del Consiglio Nazionale per il G8 del 2009, dove ha gestito le relazioni internazionali del summit de L'Aquila. Nel 2002 è stata lei a coordinare l'organizzazione dei media il vertice Nato- Russia di Pratica di Mare.



