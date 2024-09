Riparte il Teatro Olimpico di Roma tra commedia, danza e musica

Commedia, danza, musica e intrattenimento. Sono i capisaldi su cui riparte la nuova stagione del Teatro Olimpico di Roma, al via il 19 settembre, con 39 spettacoli in cartellone (di cui 14 in abbonamento).

Gli spettacoli in abbonamento partono il 10 ottobre con il nuovo allestimento di C'era una volta Cenerentola, realizzo dal Balletto di Roma in collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana, con protagonista Marisol Castellanos, allieva nell'ultima edizione di Amici. Dal 31 ottobre al 3 novembre sarà poi la volta di Tango. Historias de Astor di e con Miguel Angel Zotto. L'Orchestraccia torna all'Olimpico (7-10 novembre) con il nuovo spettacolo-concerto Trattoria Orchestraccia, tra folk e rock. Dal 14 al 17 novembre sul palco sale la compagnia americana Parsons Dance con Balnace of Power. Si ride dal 20 novembre al 1 dicembre con Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti, omaggio all'avanspettacolo tra sketch, imitazioni e contributi video.

Tradizionale appuntamento natalizio con lo Schiaccianoci con l'International Classic Ballet dal 5 all'8 dicembre, prima della residenza presa da Maurizio Battista, in scena dall'11 dicembre al 16 febbraio con MB Show - Il Gran Varietà e la sua caustica comicità. Non lascia troppi dubbi il titolo del nuovo spettacolo in prima nazionale di Lillo e Greg (19 febbrao-9 marzo): MOVIe ERCULeO, dedicato al mondo del cinema con un - neanche troppo - implicito invito agli spettatori ad alzarsi dal divano e ad andare a teatro. Fausto Brizzi, con Enrico Vanzina e Maurizio Colombi, ha allestito il musical Sapore di Mare, dal film che ha appena festeggiato i 40 anni (11-23 marzo).

Dal 26 al 30 marzo Slava's Snowshow che, dopo tanti anni di assenza dalla capitale, promette di emozionare e commuovere gli spettatori ancora una volta tra circo, prosa, danza. Dall'1 al 13 aprile i Momix di Mose Pendleton sono pronti a rinnovare l'incanto delle loro coreografie. Emiliano Luccisano (14-16 aprile) ha in serbo Rivoluzioni Reloaded per travolgere la platea con la sua pungente ironia, mentre dal 18 al 20 aprile Incanti tra teatro e illusionismo. Chiudono i Pink Floyd Legend (7-11 maggio) con un concerto evento dedicato al leggendario album The Wall.

La stagione dell'Olimpico si arricchisce anche di diversi spettacoli unici, tra cui Catarina dei Pupazzi (19 settembre, adattamento per i più giovani della Bisbetica Domata di William Shakespeare); Roberta Bruzzone (4 ottobre) con 10 casi di cronaca nera; Morricone dirige Morricone (5 e 6 ottobre); omaggi a Lucio Dalla (11 novembre), Raffaella Carrà (12 novembre).

Michale Jackson (13 novembre), Franco Battiato (3 dicembre); Vittorio Sgarbi con una lectio sull'arte del Ventennio (25 febbraio).



