Legale Gregori, sparizione Mirella intrigo a chilometri zero

E' probabilmente una "verità semplice, un intrigo quasi a chilometri zero" quello legato alla scomparsa di Mirella Gregori, la quindicenne romana sparita il pomeriggio del 7 maggio 1983 nella capitale. E' il quadro che delineerà l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia, nell'audizione dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse della ragazza e di Emanuela Orlandi, il prossimo 12 settembre. Alla quale chiederà che le due vicende devono "essere definitivamente separate" avendo per "molto tempo rappresentato un forzato e sbiadito derivato".

Secondo quanto riferito all'ANSA dall'avvocato Gentile, del foro di Perugia, la scomparsa di Mirella Gregori è "un intrigo consumato in un limitato dedalo di strade e vie, bar e parrocchie". "Non é da escludere - sostiene il legale della famiglia - che chi ha citofonato a casa Gregori, in quel caldo pomeriggio di primavera, non fosse la stessa persona che poi Mirella ha incontrato presumibilmente al monumento al Bersagliere, ed è per questo che, con ragionamento corredato da concreti dati di sostegno, chiederemo alla Commissione di scandagliare, per quanto ancora possibile, le amicizie e le relazioni di Mirella. Una sua amica, infatti, ha parlato espressamente anche dinanzi alle Autorità dei 'due mondi di Mirella', uno con i suoi coetanei, nella cerchia del quale si collocano il fidanzatino di allora ed i suoi compagni di scuola, l'altro fatto di soggetti più adulti, legato alla frequentazione di Sonia De Vito, che era sì quasi coetanea di Mirella, ma aveva un fidanzato più grande. La custode di quel mistero lungo 15 minuti, perché tanto è durato, il 7 maggio 1983, l' ultimo fitto dialogo di Mirella con la sua amica del cuore Sonia. Ci sono persone, che avevano comunque contatti con Mirella come sembrano dire anche i suoi diari, che non sono mai stati ascoltati: è arrivato dunque il momento di farlo, perché l' attività della Commissione potrebbe essere l' ultima occasione per afferrare quella verità che da oltre 40 anni sfugge a tutti".



