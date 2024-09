Addio autodemolitori via Togliatti,Campidoglio avvia bonifica

Addio 'con la forza' alle aree degradate lungo via Palmiro Togliatti dove da decenni trovano spazio attività di autodemolizione: da stamattina è iniziato un vasto intervento di bonifica da parte di Ama su 14 siti per un totale di 4 ettari. In una ventina di giorni saranno rimosse circa 200 tonnellate di rifiuti, anche i residui del vasto incendio che ha colpito l'area nell'estate del 2022. Il sindaco, dopo il rogo, firmò una ordinanza che imponeva ai proprietari delle aree di ripulire tutto a spese loro. L'ordinanza in due anni non è stata rispettata e il Comune adesso procede in danno: il costo di 150 mila euro sarà poi recuperato dagli inadempienti. Gli autodemolitori, privi di autorizzazione, non saranno ricollocati. La cosiddetta 'stecca' bonificata farà parte del futuro grande Parco di Centocelle, per la cui realizzazione il Campidoglio ha investito 10 milioni di euro. A dare il via ai lavori di bonifica è stato questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, con il dg di Ama Alessandro Filippi e i presidenti dei Municipi Mauro Caliste (V) e Francesco Laddaga (VII). Gli operatori di Ama, con la sega circolare, hanno rotto i lucchetti e sono entrati nelle aree, in grave stato di degrado, con rifiuti di ogni tipo: delle vere e proprie discariche. "Oggi è una giornata storica - ha detto il sindaco - perché dopo anni di degrado si fa un passo avanti significativo per recuperare e restituire alla collettività un pezzo del Parco di Centocelle. La mia ordinanza che imponeva ai proprietari delle aree di ripristinare lo stato dei luoghi come spesso avviene è stata disattesa e noi procediamo con Ama in danno, per avviare successivamente le procedure per rivalerci con i proprietari che non hanno adempiuto agli obblighi". "Questo intervento ha una doppia funzione - ha detto ancora Gualtieri - è uno degli oltre 250 interventi di ripulitura delle discariche abusive del territorio, ma è qualcosa in più. È una delle tappe verso il Parco di Centocelle. Ora procederemo con gli espropri o con l'acquisto delle particelle private". Le aree di potenziali espropri e acquisti sono circa 20 ettari. "Siamo a buon punto con Ater per l'acquisto delle sue porzioni, più avanti c'è una parte di Cdp che acquisteremo per integrarla nel Parco di Centocelle. Pensiamo di realizzare qui uno dei suoi accessi.

Procederemo prima alla riforestazione, nell'ambito dell'ambizioso progetto da 10 milioni di euro per il Parco.

Demoliremo poi il 'lungomuro' che impediva la fruizione da parte dei cittadini di questa meravigliosa area verde".



