Travolta e uccisa sulle strisce, l'ipotesi della gara tra auto 

E' stata centrata in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali da un'auto che poi è fuggita via lasciandola immobile sull'asfalto. Lo schianto è stato fortissimo e Daniela Circelli, imprenditrice di 39 anni è morta sul colpo. Il tragico investimento, forse causato da una corsa fra auto, è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Tiburtina a Tivoli Terme, alle porte di Roma.

La donna era da sola in quel momento e stava attraversando sotto una fitta pioggia quando è stata presa in pieno dalla macchina. Inutili per lei i soccorso da parte del personale sanitario del 118.

I carabinieri hanno avviato subito indagini per risalire al pirata della strada. Al vaglio dei militari di Tivoli le immagini delle telecamere di videosorveglianza e diverse testimonianze. Tra le ipotesi che l'imprenditrice sia stata travolta durante una corsa fra auto. Sarebbero stati notati, infatti, due veicoli arrivare a forte velocità: uno l'avrebbe evitata e l'altro no.

L'imprenditrice, residente a Guidonia, lascia due figli. C'è sgomento e rabbia tra amici e conoscenti della donna. Tanti i messaggi di cordoglio sul web. "Danielina rimarrai sempre nei nostri cuori" si legge in un post, "Non ci sono parole" scrive un amico. E c'è anche chi chiede "il carcere a vita" per i responsabili e chi si rivolge direttamente al conducente della macchina che l'ha travolta: "Tanto ti trovano, vatti a costituire".

