Travolta e uccisa sulle strisce, caccia ad auto pirata

Una donna di 39 anni, Daniela Circelli, è morta investita mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino Roma da un'auto che poi è fuggita. E' accaduto nella notte su via Tiburtina a Tivoli Terme. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire all'automobilista. L'imprenditrice, nata a Tivoli, viveva a Guidonia. E' stata investita sulle strisce a circa 500 metri dalle terme. Al vaglio dei carabinieri le telecamere di zona ed eventuali testimonianze per risalire al conducente dell'auto fuggita senza prestare soccorso



