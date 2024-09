I carabinieri hanno fermato tre persone intente a rubare del rame a Roma. Il fatto è avvenuto nella notte in via Davila, nel quartiere romano Appio Latino. I tre ladri sono stati bloccati all'interno di una cabina di Areti con cavi di rame per una lunghezza di 25 metri. Si tratta di due cittadini romani e di una cittadina romena. Nei loro confronti è scattata l'accusa di furto e verranno processati per direttissima.



