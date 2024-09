Sit-in delle organizzazioni studentesche davanti al Mim

Oggi l'Unione degli Studenti, Link Coordinamento Universitario e la Rete della Conoscenza, in vista del rientro a scuola, hanno organizzato un sit-in davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito. "Vogliamo Potere, il 15 novembre la scuola scende in piazza", è lo slogan.

Per il coordinatore dell'Uds Tommaso Martelli, "la situazione delle scuole è in costante peggioramento, mentre i governi spendono in armi e guerra continuano a disinvestire sull'istruzione". "Il ministro Valditara - aggiunge - continua a difendere una scuola autoritaria e competitiva, che crea stress e malessere psicologico fra gli studenti. Ci sono problemi strutturali nella scuola italiana, dalla qualità delle infrastrutture scolastiche al livello dei costi del materiale scolastico". Martelli spiega che lo slogan "Vogliamo potere" significa "rivendicare un modello di scuola differente" e "in risposta alle politiche del ministero e del governo" si mobiliteranno nelle piazze di tutta Italia, ribadiscono, "a partire dallo sciopero nazionale del 15 novembre".

"Vogliamo dare voce a tutte le soggettività precarie, dal corpo studentesco al mondo della ricerca, dal corpo docenti a coloro che sono inseriti nei percorsi di abilitazione", aggiunge Tess Kucich, coordinatore della Rete della Conoscenza. "Non vogliamo un'università che sia accessibile solo a pochi privilegiati, vogliamo un'università per tutti che ascolti le nostre esigenze - sottolinea poi la coordinatrice di Link-Coordinamento Universitario, Arianna D'Archivio - vogliamo un'università in cui il diritto allo studio sia una realtà, non l'ennesimo strumento per metterci in competizione, vogliamo un'università in cui la conoscenza e il sapere siano protagonisti senza lasciare spazio a dinamiche di mercato".





