Riondino, io truffato al telefono da un finto bancario

"Quell'uomo al telefono è stato incredibilmente abile a carpire la mia fiducia e a spacciarsi per un bancario professionista, senza tradire alcuna inflessione". A raccontarlo, in un'intervista pubblicata sulle pagine romane del Messaggero, il cantautore David Riondino raggirato al telefono da un finto operatore Nexi, l'azienda di servizio per i pagamenti digitali.

"Aveva voce impostata e linguaggio forbito - racconta -. Faceva riferimento a meccanismi informatici specifici. Mi ha convinto di essere finito al centro di un attacco di truffatori online e che solo seguendo le sue istruzioni li avrei fermati.

Attenzione, potrebbe capitare - e capita - a chiunque". "Nessuno è del tutto scemo e non dico di essere un genio però - prosegue - quell'uomo è stato per certi versi inappuntabile".

Poi il cantautore racconta: "In rapida successione quell'uomo mi ha fatto inserire i codici per effettuare in serie 23 bonifici da 495 euro, più 1,61 di commissione; io credevo di bloccare l'hacker, invece mi sono reso conto solo dopo di avere versato su tre conti differenti intestati ad altrettante donne dei soldi".

In passato Riondino era stato vittima anche di Gianfranco Lande, il Madoff dei Parioli. "Sì - dice - purtroppo. Fui consigliato da altri personaggi del mondo dello spettacolo che erano stati suoi clienti a investire con lui".



