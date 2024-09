Incidente sul lavoro a Latina,indagata titolare dell'azienda

È stata indagata come atto dovuto per i reati di omicidio colposo e lesioni la titolare della Piping system technology, l'azienda di costruzioni metalliche e plastiche di via Nascosa dove ha perso la vita il cinquantottenne Marco Mauti, travolto dall'esplosione di un serbatoio insieme ad un altro operaio quarantenne, ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma.

Su quanto accaduto mercoledì pomeriggio nella struttura alle porte della città capoluogo indaga adesso la procura di Latina, la quale ha aperto un'inchiesta procedendo prima al sequestro dell'area dove è avvenuto l'incidente, e poi disponendo l'autopsia sul corpo della vittima, in programma nella giornata di oggi. Nel frattempo, rimangono ancora molto gravi le condizioni dell'altro operaio coinvolto nell'incidente, rimasto ferito alla gamba destra e ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata nel nosocomio romano. Tant'è che nelle ultime ore una sua cugina ha lanciato un appello suo Facebook affinché venga donato sangue al suo parente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA