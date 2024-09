Cocaina nel dentifricio, arrestato dai carabinieri a Viterbo

I carabinieri di Viterbo hanno arrestato un 41enne di origini domenicane, accusato di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato un etto di cocaina nascosta all'interno di vari tubetti di dentifricio, che a loro volta, erano occultati dentro una parete interna dello stabile.

I carabinieri ritengono che la cocaina sequestrata servisse ad alimentare un ampio giro di spaccio nel centro storico del capoluogo. Un'ipotesi suffragata anche dal ritrovamento nella casa del 41enne di altri tubetti vuoti che, probabilmente, servivano per nascondere e trasportare la droga.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la convivente, ritenuta sua complice, è stata deferita in stato di libertà. I carabinieri stanno lavorando per smantellare la rete di spaccio del 41enne, individuare i suoi complici, e risalire ai suoi canali di approvvigionamento della droga.



