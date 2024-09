Accoltella al collo coetaneo, fermato 18enne

Sospettato di aver accoltellato al collo un coetaneo dopo un diverbio per strada a Roma, nel quartiere Centocelle, un 18enne , senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri e dopo la convalida del provvedimento è stato portato a Regina Coeli.

I due ragazzi sono entrambi egiziani, ma secondo la testimonianza della vittima non si conoscevano: la lite è avvenuta domenica scorsa in piazza dei Mirti e l'aggressore dopo il ferimento era fuggito a piedi. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle, intervenuti dopo la segnalazione di un passante al 112, avevano trovato l'arma, a poca distanza dall'aggressione, mentre il ragazzo ferito era stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Vannini".

Le indagini avviate dai carabinieri della compagnia Roma Casilina hanno permesso - grazie alla denuncia del 18enne, l'escussione di persone informate sui fatti, gli accertamenti alla banca dati e l'analisi delle immagini di videosorveglianza - di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, individuato anche dalla vittima tramite riconoscimento fotografico.

Riusciti a localizzarlo, i carabinieri lo hanno rintracciato, la scorsa sera, presso la fermata metro "Valle Aurelia" e lo hanno bloccato.



