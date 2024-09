È stata notata da una pattuglia dei carabinieri della stazione Ostiense mentre camminava in strasa in piena notte in via Ostiense a Roma. Ritrovata una ragazza di 15 anni che si era allontanata mercoledì scorso da una clinica psichiatrica dei Castelli romani che ne aveva denunciato la scomparsa. La minorenne, in buone condizioni di salute, è stata riaffidata ai responsabili della struttura.



