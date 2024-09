Nella ex Fiera Roma la 'Città della Gioia', ecco il progetto

È il progetto 'La città della gioia' sviluppato da Acpv Architects, Arup, Asset e P'Arcnouveau, ad aggiudicarsi la vittoria del concorso internazionale per la riqualificazione della ex Fiera di Roma, su via Cristoforo Colombo. Il masterplan è stato presentato questa mattina sul posto dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia e il presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. L'inizio delle demolizioni è previsto per i primi mesi del 2025; la prima pietra nel 2026.

Su una superficie utile lorda (SUL) di oltre 44mila mq, l'80 % (oltre 35mila mq) saranno destinati a uso abitativo, di cui oltre 7mila mq vincolati per housing sociale; il 20% (oltre 8.800mq) destinato a uso non residenziale, di cui circa 6.800mq a servizi direzionali e 2000mq a commerciale. Previsti inoltre servizi pubblici, aree verdi e parcheggi. Il nuovo masterplan prevede che il 50% delle superfici sia destinato a verde e servizi, con un aumento della permeabilità del suolo di circa 3.9 ettari di superficie, circa la metà dell'area totale. Tra le altre cose, l'area, interamente pedonale al suo interno, disporrà di due nuove piazze pubbliche: la Piazza del Sole a nord su viale Tor Marancia e la Piazza degli Eventi a sud su via dei Georgofili, definite rispettivamente dai comparti dei Servizi Pubblici con il Commerciale e dal Direzionale con le Residenze Sociali. Allo studio anche lo sviluppo di un hub della conoscenza e della crescita consapevole all'interno.



