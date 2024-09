Garante detenuti, a Regina Coeli tasso affollamento del 185%

Con 1157 detenuti presenti e un tasso di affollamento sui posti effettivamente disponibili pari al 185 per cento, secondo i dati del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria al 31 agosto 2024, il carcere romano di Regina Coeli è tra gli istituti con il maggior sovraffollamento in Italia. E' quanto rileva il il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, al termine della visita alla Casa circondariale di Roma.

Anastasìa ha incontrato la direttrice dell'istituto, Claudia Clementi, con la quale sono state affrontate alcune delle questioni più urgenti, a partire dal gravissimo sovraffollamento. Successivamente con il comandante dell'istituto Francesco Salemi c'è stato un altro momento di confronto, anche alla luce degli episodi di protesta registrati negli ultimi mesi e sulla carenza personale di polizia operante in istituto. Il Garante si è poi recato in visita nella prima e terza sezione. Nella prima sezione sono visibili i danneggiamenti degli ultimi giorni ma anche le carenze pre-esistenti. Nella terza sezione molte stanze di pernottamento sono senza tavoli e sgabelli per sedersi e consumare i pasti. In alcuni casi i detenuti hanno riferito di mangiare in piedi. Nel corso della visita, il Garante ha potuto incontrare diversi detenuti e ascoltarne le richieste.

"Il mondo del carcere aspetta ancora un adeguato segno di attenzione da Parlamento e Governo. Nell'incontro con la Conferenza dei garanti territoriali dello scorso 7 agosto, il ministro Nordio ha promesso nuovi interventi, dopo il deludente decreto 'carcere sicuro'. Attendiamo fiduciosi, ma impazienti, perché così non si può continuare" ha dichiarato Anastasia.





