Controlli polizia, sospesa licena a 8 strutture ricettive

Sospesa la licenza a 8 strutture ricettive nel centro storico di Roma. Il questore di Roma ha adottato 4 provvedimenti ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza) al termine di controlli amministrativi da parte della polizia.

Nel primo caso i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno accertato che il titolare di 5 strutture ricettive, in via Della Pace, aveva attivato la gestione unitaria di albergo, senza le previste autorizzazioni.

Gli agenti hanno appurato che il titolare aveva centralizzato la reception in una delle 5 strutture. Sospesa la licenza per 7 giorni a ognuna di queste strutture.

Nel secondo caso, invece, gli agenti da un controllo amministrativo in 3 strutture in via Milazzo hanno accertato che i proprietari non avevano provveduto a effettuare la comunicazione sul portale Web Alloggiati per gli ospiti presenti. Per questo sono stati anche denunciati. Emessi i provvedimenti di cessazione immediata dell'attività abusiva per due strutture e di sospensione della licenza per 10 giorni per la terza struttura in via Milazzo.



