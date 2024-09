Aggrediscono rider e tentano di rubargli scooter, 2 arresti

Aggredito da un gruppo di ragazzi che voleva impossessarsi del suo scooter. Vittima un rider, un giovane pakistano che stava effettuando una consegna a domicilio in via del Mandrione. Il ragazzo è stato avvicinato e aggredito dai 4 giovani che, lo hanno prima colpito con calci e pugni, poi lo hanno spinto a terra e hanno tentato di rubargli lo scooter.

Il rider è riuscito ad opporre ferma resistenza e gli aggressori si sono accontentati del cellulare e delle chiavi del mezzo. Poi sono fuggiti a piedi. Il rider è riuscito a contattare il numero di emergenza 112 e a fornire una preliminare descrizione di alcuni componenti della banda alla pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto. Poco dopo i componenti del gruppo sono stati identificati. I carabinieri delle stazioni Tuscolana e San Giovanni hanno arrestato in flagranza, due romani 18enni e denunciato a piede libero due minori. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario, medicato e dimesso dall'ospedale con una settimana di prognosi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA