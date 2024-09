Ucraina: Dovbyk è infortunato, torna a Roma

La federcalcio dell'Ucraina ha reso noto sui propri social che l'attaccante Artem Dovbyk, il cui nome compare nella lista dei 30 candidati per il Pallone d'oro, è indisponibile per le due partite di Nations League di questi giorni a causa di un infortunio la cui natura non è stata precisata, almeno per ora. Pare comunque che si tratti di un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.

Dovbyk dovrebbe quindi fare ritorno a Roma, e la sua presenza è in dubbio per la sfida di domenica 15 contro il Genoa.



