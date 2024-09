Torna il Roma Storia Festival, dal 19 al 22 settembre

Dopo le prime due edizioni del Roma Storia Festival, dal 19 al 22 settembre 2024 torna il racconto della storia nella Capitale. Durante le quattro giornate del Roma Storia Festival sono previsti 19 appuntamenti: 18 lezioni magistrali, inedite e gratuite, con la partecipazione di storici italiani, scrittori e studiosi e un incontro tra gli studenti di due licei la mattina di venerdì. L'evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, ideato e progettato dagli Editori Laterza con il patrocinio della Commissione Europea e di Roma Capitale, Assessorato alla Cultura.

Il tema di questa edizione - che sarà ospitata a piazza di Pietra, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, e nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio - è "Il carattere dei Romani"; "La Camera di Commercio di Roma organizza e promuove, con convinzione, il Roma Storia Festival, un'iniziativa - afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - gratuita, aperta a tutti, alla sua terza edizione e a cui teniamo molto. Per quattro giorni Piazza di Pietra e la nostra sede istituzionale, il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, diventano luoghi d'eccezione di un ricco programma di incontri e dibattiti con storici di fama internazionale, scrittori, professori universitari e personalità del mondo della cultura".

"Siamo felici e orgogliosi - dichiara Giuseppe Laterza − che si rinnovi un appuntamento con la Storia così importante e atteso dal pubblico romano e non solo. Le precedenti due edizioni ci hanno emozionato grazie alla straordinaria capacità comunicativa dei relatori e alla risposta della platea che ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia vivo il desiderio di conoscere, riflettere, immaginare, e di farlo insieme".

Quest'anno il programma del Roma Storia Festival - si legge nella nota della Camera di Commercio di Roma - propone un viaggio attraverso i secoli per scoprire il carattere dei romani, un percorso in cui si incontrano storia, arte, cinema, letteratura, ma anche cultura gastronomica, filosofia e scienza.

Molte le lectio dedicate ad alcune delle figure femminili della storia, da Messalina a Cornelia e Sempronia, da Lucrezia a Vittoria Colonna, dalle ragazze di Porta San Paolo a Elsa Morante. Sul palco si alterneranno i racconti degli storici.





