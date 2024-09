Lega e Fdi contro la Fascia Verde, 'prevista a novembre'

Lega e Fdi sul piede di guerra contro la Fascia verde.

"Faremo di tutto per bloccare l'ennesimo tentativo di istituire, da novembre, la fascia verde più grande d'Europa e abbiamo richiesto la convocazione urgente della Commissione capitolina mobilità, per bloccare l'avvio della misura", dice il consigliere della Lega in Assemblea Capitolina Maurizio Politi. "Il Campidoglio ci riprova e da novembre vorrebbe mettere in funzione la nuova Ztl fascia verde, azionando le telecamere e quindi impedendo a decine di migliaia di cittadini romani di poter circolare liberamente a meno che non vadano di corsa a comprarsi una macchina nuova. È un provvedimento inutile e vessatorio e questo lo diciamo anche alla luce dei dati dell'Arpa Lazio che dimostrano come dal 2019 la situazione a Roma è in netto miglioramento", dice il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza Federico Rocca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA