Gualtieri, 'Teatro Valle riaperto per stagione 2025-26'

Il Teatro Valle riaperto dopo i lavori di restauro per la stagione 2025-26: è l'impegno preso stasera dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del 'Premio Le Maschere del Teatro Italiano' al Teatro Argentina.

"Noi al Valle teniamo tantissimo - ha affermato - un gioiello che ha fatto la storia del teatro e della cultura di Roma, dell'Italia e del mondo. Un teatro antico, del 1727. Noi ci stiamo lavorando con grande intensità. Anzi, posso dire che stiamo lavorando per mettere più risorse perché questo restauro fa scoprire tante cose. Vogliamo che si possa utilizzare anche l'orchestra, vogliamo che ci sia un impianto antincendio adeguato alle caratteristiche storiche".

"Vogliamo che il progetto sia adeguato a questo straordinario teatro perché possa operare nella stagione 2025-26 - ha affermato - Questo è il nostro impegno perché possa preparare al meglio il centenario del 2027. Ce la mettiamo tutta perché amiamo il teatro. Ringrazio Luca De Fusco, Francesco Siciliano, Gianni Letta e tutti quanti hanno reso possibile portare questo prestigioso premio a Roma, che ci onora. Voglio salutare le grandi donne e uomini di teatro che sono qui e tutte le maestranze che rendono possibile il sogno del teatro, che sta continuando e sta avendo più successo di quanto molti temevano.

Per me è un grande orgoglio e una grande gioia".



