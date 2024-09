Cna Roma, bene Consiglio Stato su sanzioni a bus turistici

"Accogliamo con favore la nuova sentenza del Consiglio di Stato in cui si prende finalmente atto della correzione apportata alle ingiuste condizioni a cui fino ad ora erano sottoposte le aziende di noleggio di bus turistici per poter accedere alla città di Roma. Questo provvedimento rende giustizia, sia a livello organizzativo che economico, all'intera filiera turistica così importante per la crescita e il rilancio della Capitale. La decisione presa ha particolare l'importanza, anche in relazione della prossima crescita dei flussi di accesso al centro storico, in vista del prossimo Giubileo del 2025". Così Daniela Vespa, coordinatrice Cna bus turistici Roma, commenta la sentenza del consiglio di Stato che ha dichiarato illegittime le sanzioni previste dal regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle Ztl bus A, B e C della Capitale. Un provvedimento, adottato dal Campidoglio nel 2017, che era stato impugnato dalle aziende prima al Tar - che aveva respinto il ricordo - e poi al Consiglio di Stato che ha invece riconosciuto le ragioni dei titolari dei bus.



