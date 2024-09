Questa mattina, operatori dei servizi Interventi speciali di Ama hanno provveduto a ripulire il basamento del Monumento in memoria dei Caduti del Forte Aurelio, sito in via di Bravetta all'angolo con via dei Gonzaga.

L'intervento si è reso necessario a seguito di un atto vandalico compiuto da ignoti.

Lo comunica in una nota Ama Spa.



