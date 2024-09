Stasera fiaccolata per il S.Lucia, domani tavolo al ministero

"Oggi, a partire dalle ore 19, saremo a Piazza Caduti della Montagnola alla fiaccolata promossa da Fp CgiL, Cisl Fp e Uil Fpl contro la svendita della Fondazione Santa Lucia ai privati e per rafforzare il diritto alla salute".

Così i segretari generali di Cgil di Roma e del Lazio, Cisl Lazio e Uil Lazio Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica. "Un'iniziativa a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare perché non riguarda soltanto il futuro occupazionale di 800 lavoratrici e lavoratori, messo a rischio da una gestione disastrosa della Fondazione, ma anche migliaia di cittadine e cittadini che ogni anno usufruiscono di un servizio essenziale e altamente specializzato - continuano - già nelle scorse settimane non è mancata la solidarietà da parte delle persone, come dimostrano anche le 25 mila firme raccolte in meno di un mese per salvaguardare la Fondazione Santa Lucia come bene comune. Adesso, alla vigilia dell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato il momento di far sentire che lavoratrici e lavoratori, cittadini e cittadini sono uniti a salvaguardia di un bene prezioso e per riaffermare la centralità del ruolo pubblico nella gestione dei servizi sanitari e di tutela del diritto alla salute". Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà in piazza.

Per domani è fissato l'incontro convocato dal ministero delle Imprese e del Mady in Italy mentre per il 12 settembre, qualora il tavolo di domani non desse i risultati sperati, è stato indetto uno sciopero dai maggiori sindacati; aderiscono anche i dirigenti sanitari non medici dell'Andop.

"Stasera parteciperò alla fiaccolata promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl contro la svendita della Fondazione Santa Lucia, e in difesa della continuità occupazionale degli 800 lavoratori. C'è bisogno di trasparenza, è ora che la Regione Lazio assuma un ruolo centrale in questa vicenda e metta in campo tutte le azioni necessarie per affermare le proprie prerogative, tutelando la preminenza dell'interesse pubblico", dice il consigliere regionale e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D'Amato. Anche il Pd Lazio aderisce all'iniziativa di stasera. "Il 4 settembre saremo a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della struttura per chiedere con forza che sia scongiurato il rischio di disperdere un patrimonio d'eccellenza della nostra Regione con gravi ripercussioni sulla situazione occupazionale del personale impiegato - spiega il Pd - e della tutela del diritto alla salute e di cure altamente specializzate". "Quella del Santa Lucia è una situazione delicatissima e deve essere la priorità di tutti salvare l'istituto, così da continuare a garantire l'accesso ai pazienti e l'attività di ricerca", è il parere della senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del Gruppo Pd a Palazzo Madama.



