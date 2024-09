'Salviamo il Santa Lucia', al via fiaccolata a Roma

Esponendo un grosso striscione "Salviamo il Santa Lucia", sindacati, istituzioni, pazienti e cittadini sono scesi stasera in piazza a Roma. E' partita la fiaccolata promossa da Fp CgiL, Cisl Fp e Uil Fpl per accendere i riflettori sulla crisi della Fondazione. Una manifestazione che sfilerà per le strade del quartiere Montagnola e si concluderà davanti alla struttura sanitaria di via Ardeatina.

Alla fiaccolata sono arrivate adesioni bipartisan: dal presidente della Regione Francesco Rocca, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall'ex assessore alla Sanità Alessio D'Amato al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. "Prosegue la mobilitazione a difesa della continuità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Fondazione Santa Lucia, dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica che viene svolta nella struttura - spiega Giancarlo Cenciarelli, segretario generale della Fp Cgil di Roma e Lazio - L'importante adesione che ha avuto l'iniziativa è per noi un'ulteriore spinta a sostegno delle richieste che discuteremo domani all' incontro al Ministero delle Imprese e Made in Italy. Siamo convinti che l'amministrazione controllata sia l'unica strada per evitare la svendita di un bene pubblico come il Santa Lucia ai privati che intendo fare profitti sulla pelle dei pazienti e di oltre 800 dipendenti"



