La Macchina di Santa Rosa trionfa per le strade di Viterbo

Dies Natalis è arrivata al santuario di Santa Rosa. È stata quasi un'impresa epica quella che i facchini di Santa Rosa hanno compiuto ieri sera portando la nuova macchina dell'architetto Raffaele Ascensi.

La colonna di luce ha attraversato le strade del centro storico applaudita dalle migliaia di spettatori arrivati per il suo debutto. Il capofacchino Luigi Aspromonte, che ha sostituito Sandro Rossi convalescente da un intervento al cuore, ha guidato magistralmente i facchini attraverso i passaggi più difficili di via Roma e Corso Italia.

Poi, dopo la girata di piazza del Teatro e la sosta per il riposo, i facchini hanno intrapreso l'ultimo sforzo del tratto finale sulla salita di via Santa Rosa. Leve e corde hanno aiutato i bianchi cavalieri nella loro immane fatica, e le oltre cinque tonnellate di luce sono letteralmente volate fino ai piedi del santuario.

Poi Aspromonte prima di ordinare il fuori tutti, ha parlato ai suoi compagni. "Sono orgoglioso di voi - ha detto rivolto ai volti sfiniti - avete dimostrato di essere forti nella fede e nel corpo. Questo trasporto e per te Sandro, ci hai insegnato come essere veri cavalieri di Santa Rosa, e stasera in cambio ti abbiamo dimostrato di essere degni dei tuoi insegnamenti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA