Incidente stradale vicino Latina, morto un giovane di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto nel comune di Itri, in provincia di Latina. Il ventiduenne era in sella alla sua moto quando, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con un'auto all'altezza dell'incrocio per Sperlonga. Sul posto, oltre ai paramedici del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Diversi i messaggi di cordoglio della politica locale, visto che il giovane era il coordinatore di Forza Italia Giovani a Itri.

Il ventiduenne è la quindicesima vittima sulle strade della provincia di Latina dall'inizio del mese di luglio.



