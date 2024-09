Il cartoon in 3D su Willy Monteiro nelle scuole

Nei giorni del quarto anniversario della morte di Willy Monteiro, era il 6 settembre 2020 quando fu ucciso dai bulli a Colleferro (Roma), alla Mostra del Cinema di Venezia è arrivato l'annuncio: nella giornata nazionale del rispetto (20 gennaio) il cartoon in 3D che lo ricorda sarà trasmesso nelle scuole e nelle carceri. Il cortometraggio d'animazione 3D dal titolo Willy - Different is good, realizzato con centomila ore di lavoro da settanta studenti dell'accademia veronese specializzata in computer grafica Side Academy, è stato presentato in occasione del festival. Il direttore artistico dell'accademia veronese, Stefano Siganakis, è orgoglioso. "Vogliamo lavorare sui temi dell'inclusione e della tolleranza", spiega. "Per questo adesso il nostro obiettivo è presentare il cartoon di Willy ad un più ampio pubblico possibile. Lo caricheremo sui siti internet, lo porteremo nelle scuole, inviteremo le istituzioni a diffonderlo.

Speriamo che possa così passare il messaggio che la differenza è un valore".

La sorella di Willy, Milena Monteiro, ha sposato l'iniziativa. "Il cartoon di Side Academy fa arrivare ai ragazzi un messaggio profondo in modo semplice ed efficace, lo stesso messaggio che la nostra famiglia ripete da quattro anni", ha detto in un videomessaggi.



