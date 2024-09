Al via la performing art del Short Theatre 24

Dal 5 al 15 settembre torna a Roma per la sua XIX edizione Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. Un'edizione contraddistinta dall'internazionalità, dalla stratificazione dei linguaggi, dal desiderio di incontrare la città e di percorrerne lo spazio attraverso la lente dell'immaginazione artistica, suggellando l'importante percorso di direzione artistica di Piersandra Di Matteo, che quest'anno giunge alla sua conclusione.

Saranno 11 giorni di programmazione, oltre 50 progetti, 40 compagnie provenienti da Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Brasile, Danimarca, Svezia, Rwanda, Stati Uniti, Germania, Canada, Palestina, Messico, che abiteranno una rete urbana fatta di 13 location dislocate in 4 municipi. Da spazi ormai storici del festival, primo tra tutti La Pelanda - Mattatoio di Roma, a nuovi luoghi inaspettati e ricchi di storia come il Cimitero Monumentale del Verano, le sponde del Tevere del TAG culture e del Parco Tevere Marconi, i Laboratori di scenografia dei Cerchi del Teatro dell'Opera di Roma - proseguendo la collaborazione iniziata nel 2023 -, il Teatro di Documenti, piccola meraviglia di architettura scenografica progettata e costruita dal massimo scenografo italiano del Novecento Luciano Damiani, e il Teatro Cometa Off, realtà culturale del territorio che si unisce alle consolidate collaborazioni con il Teatro India - Teatro di Roma, Angelo Mai, TeatroBasilica.

Viscous Porosity è il titolo che accompagna questa edizione: una chiamata ad accendere la percezione sull'interconnessione tra le relazioni umane, naturali e sociali, sul contagio e la capacità di trasformazione reciproca; un invito ad allenare la lettura del presente osservandone le criticità, le incongruenze e le forme di dissenso. Lo farà come d'abitudine attraverso i lavori di artiste e artisti di fama internazionale, da El Conde de Torrefiel a Rimini Protokoll, nomi emergenti della scena contemporanea, riscoprendo compagnie storiche e presentando al pubblico realtà artistiche per la prima volta a Roma. L'attraversabilità e multidisciplinarietà del panorama artistico, la disabilità come stimolo creativo, il pensiero critico e la pratica artistica come forme di trasmissione di saperi e di esperienze affettive assumono la forma di un attraversamento della città e della vita urbana.

La corrente della 19esima edizione di Short Theatre inizia a distendersi sulle sponde del fiume Tevere, dove Short Theatre 2024 prende avvio e si conclude, con ALBULA, l'Opening Party immaginato insieme a Latam Futuro - collettivo attivo a Roma che diffonde l'opera di artiste provenienti dalla regione latinoamericana e della sua diaspora - e che porta a Roma Loris, dj messicana con radici palestinesi, al TAG culture.

Per il terzo anno Gucci si conferma Main Sponsor del Festival, rinnovando il suo impegno al sostengo e alla valorizzazione di creatività, cultura e arte.



