A Roma la terza tappa della mostra sulla Marina militare

Dal 5 al 14 settembre 2024, la Galleria Alberto Sordi a Roma ospiterà la terza tappa di un'iniziativa espositiva che celebra la storia e i valori della Marina militare.La mostra, dal titolo Ocean Stories. The Italian navy exhibition, organizzata dalla Marina, prodotta da Magister Art è un percorso espositivo multimediale e immersivo.

Quattro sono le aree tematiche in cui è suddivisa la rassegna: Ocean Planet, prima area, descrive l'impegno della Marina Militare per la sua conoscenza, protezione, preservazione attraverso la dimensione subacquea, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. La sezione è caratterizzata da contenuti video-fotografici e infografiche che illustrano gli elementi identificativi dell'Oceano quali le sue dimensioni, il suo volume d'acqua, la sua profondità, la percentuale protetta.

Altri contenuti documenteranno le operazioni e le attività che vedono attivamente coinvolta la Marina Militare nella conoscenza, conservazione, protezione e preservazione dell'oceano.

Nell'area denominata Tempo, si trova un percorso per immagini dedicato al ritmo dei gesti e delle azioni in mare. Fotografie e filmati mostrano attività e operazioni della Marina Militare, dal fischio del nostromo ai clutter dei radar, dal rumore del vento alla scia di un'imbarcazione sul mare, dal tintinnio della campana allo scricchiolare delle cime, suoni che diventano un metronomo che scandisce la vita a bordo di tutte le navi.

Il cuore della mostra è dedicato alla Nave scuola Amerigo Vespucci, definita dalla portaerei americana USS Independence, in uno storico incontro, come la "nave più bella del mondo", il cui navigare diventa metafora di un racconto universale: il vascello non è solo ambasciatore dell'Italia nel mondo, ma portatore di valori quali uguaglianza tra i popoli, inclusione, educazione, formazione, solidarietà e accoglienza. Sarà possibile esplorare virtualmente gli spazi della Nave Scuola Amerigo Vespucci grazie a una riproduzione tridimensionale virtuale realizzata dall'Università degli Studi di Firenze, e contemporaneamente ammirare il suo modellino fisico di quasi 5 metri di lunghezza.

Negli stessi giorni di apertura della mostra, l'Amerigo Vespucci sarà in navigazione da Tokyo verso Manila, tappe del tour mondiale che dal 1 luglio del 2023 vede la Nave scuola della Marina Militare quale rappresentante del Made in Italy nel mondo.

L'iniziativa si completa con l'omaggio ai sailors leading: attraverso un mosaico di volti, viene data voce alle diverse professionalità che compongono la Marina Militare, dai professionisti navali agli aviatori, agli ingegneri, dai medici di bordo ai palombari, ai sommergibilisti, agli incursori e ai giovani allievi che hanno appena intrapreso la via del mare.





