Un'auto si è ribaltata e ha preso fuoco nella notte a Roma in via Tiburtina, direzione Tivoli, all'altezza di via Affile. Un uomo e una donna sono stati portati in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Sul posto il IV Gruppo Tiburtino della polizia locale. Accertamenti in corso. Chiuso il tratto di via Tiburtina per i rilevi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA