Assessore, su Roma in un'ora la pioggia di un mese autunnale

"Sul centro di Roma sono caduti in meno di un'ora 60 millimetri di pioggia, gli stessi che in media si cumulano in un intero mese autunnale. La potenza della perturbazione è stata improvvisa e non era prevista da alcun bollettino meteorologico". Così l'assessora all'Ambiente del Campidoglio Sabrina Alfonsi contatta dall'ANSA.

"Alle 14.30, prima della bomba d'acqua - aggiunge Alfonsi -la Protezione civile era ancora alle prese con lo spegnimento di alcuni focolai di incendio".



